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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشاف فيروس جديد في الخفافيش.. ما هو kiwira وهل ينتشر بين البشر؟

فيروس kiwira
فيروس kiwira

تناقش دراسة حديثة في مجلة Viruses فيروس Kiwira ، الذي ينتمي إلى عائلة Hantaviridae ، بما في ذلك اكتشافه ، ووضعه في الجينات ، وتوزيع أنسجة الحمض النووي الريبي الفيروسي (RNA) .

 

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تسلسل جديد للفيروسات من الخفافيش التنزانية التي تمت الإشارة إليها لاحقًا باسم فيروس "Kiwira" ضمن جنس Mobatavirus . 

هذا الاكتشاف يجعل فيروس Kiwira رابع فيروسات هانتا التي تنقلها الخفافيش يتم التعرف عليها في إفريقيا.

ولا يمكن الحصول على تسلسل الأحماض الأمينية الكاملة لسلائف البروتين السكري والنيوكليوكابسيد لفيروس كيويرا الجديد لمزيد من التحليل. 

تشمل أقرب الأقارب لفيروس Kiwira فيروسات Robina و Quezon.

أظهرت الخفافيش المصابة بفيروس كيويرا عدوى جهازية ، بما في ذلك إصابة الكلى والأمعاء، وبالتالي ، فمن المحتمل أن يتم إفراز فيروس هانتا عن طريق البول والبراز.

المصدر news medical 

فيروس Kiwira فيروس Kiwira الخفافيش أمراض ينقلها الخفافيش

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