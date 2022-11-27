اكتشاف فيروس جديد في الخفافيش.. ما هو kiwira وهل ينتشر بين البشر؟

تناقش دراسة حديثة في مجلة Viruses فيروس Kiwira ، الذي ينتمي إلى عائلة Hantaviridae ، بما في ذلك اكتشافه ، ووضعه في الجينات ، وتوزيع أنسجة الحمض النووي الريبي الفيروسي (RNA) .

تسلسل جديد للفيروسات من الخفافيش التنزانية التي تمت الإشارة إليها لاحقًا باسم فيروس "Kiwira" ضمن جنس Mobatavirus .

هذا الاكتشاف يجعل فيروس Kiwira رابع فيروسات هانتا التي تنقلها الخفافيش يتم التعرف عليها في إفريقيا.

ولا يمكن الحصول على تسلسل الأحماض الأمينية الكاملة لسلائف البروتين السكري والنيوكليوكابسيد لفيروس كيويرا الجديد لمزيد من التحليل.

تشمل أقرب الأقارب لفيروس Kiwira فيروسات Robina و Quezon.

أظهرت الخفافيش المصابة بفيروس كيويرا عدوى جهازية ، بما في ذلك إصابة الكلى والأمعاء، وبالتالي ، فمن المحتمل أن يتم إفراز فيروس هانتا عن طريق البول والبراز.

المصدر news medical