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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو عندك الفيروس المخلوى..مشروبات تذيب البلغم

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن الغزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعض المشروبات التى تذيب البلغم و تقضى على الكحة حاصة مع الاصابة بالفيروس المخلوى.

 

الليمون..

 يحتوي علي فيتامين C خط دفاع الجسم ضدد الفيروسات

 

الجنزبيل..

 مضاد للالتهابات ومضاد للسرطان ويحسن من كفاءه القلب والأوعية الدمويه

 

القرفه..

 تحسن كفاءه الجهاز الهضمي وتقلل مستوي السكر في الدم وتقلل الكوليسترول ويحسن الدوره الدمويه

 

الشاي الأخضر..

 يعتبر مضاد للاكسده بيقلل الكوليسترول ويحسن الذاكره

 

القر نفل ..

بيقوي المناعه ويكافح الالتهابات لانه تساعد علي زيادة كرات الدم البيضاءويعتبر من الحاجات القويه لصحه الجهاز التنفسي

الكركم ..

الماده الفعاله اسمها الكركمين وهي مضاده للالتهابات والميكروبات وهذه الماده تخفف من المعادن السامه في الجسم مثل الرصاص

 

العرقسوس..

 مضاد قوي جداللالتهابات والجراثيم ومفيد جدا للكحه والبلغم وحساسيه الصدر وكمان بيحسن كفاءه الكبدة

الفيروس المخلوي مشروبات تذيب البلغم الكحة والبلغم

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لو عندك الفيروس المخلوى..مشروبات تذيب البلغم

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