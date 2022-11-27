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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دون أدوية.. وصفات منزلية للتخلص من قشرة الشعر

قشرة الشعر
قشرة الشعر

يبحث كثيرون عن طرق القضاء على قشرة الرأس باستخدام العلاجات الطبيعية دون وصفة طبية والشامبو الخاص.

وفي السطور التالية نقدم إليكم أفضل الطرق الطبيعية للتخلص من مشكلة قشرة الشعر.. 

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زيت شجرة الشاي

يحتوي زيت شجرة الشاي على مركب يسمى terpinen-4-ol ، والذي يمتلك خصائص قوية مضادة للميكروبات، قد تساعد زيوت شجرة الشاي التي تحتوي على تركيزات عالية من terpinen-4-ol في تقليل قشرة الرأس عن طريق قمع نمو الفطريات والبكتيريا على فروة الرأس.

خل التفاح

يُقال إن خل التفاح هو أحد أفضل العلاجات الطبيعية لعلاج قشرة الشعر الشديدة، ومع ذلك، هناك طريقة محددة تحتاج بها لتحضير العجينة

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