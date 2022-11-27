فيريرا يعقد جلسة مع ثنائي الزمالك شلبي وسامسون

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع سامسون أكينيولا ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض، على هامش التدريبات الجماعية اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ومنح فيريرا الثنائي مجموعة من التعليمات الفنية لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، وحرص المدير الفني على شرح بعض المواقف والملاحظات للاعبين لتطبقيها.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على المصري بالأمس في ربع نهائي كأس مصر بهدف دون رد سجله سيد عبد الله "نيمار" لاعب الأبيض في الدقيقة 59 من عمر اللقاء ليتأهل لنصف النهائي .