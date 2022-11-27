85 طالبا تقدموا للترشح لانتخابات اتحاد طلاب جامعة بني سويف الأهلية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والقائم بعمل رئيس الجامعة الأهلية، تقدم 85 طالبا وطالبة على مستوى كافة البرامج بالجامعة الأهلية من الراغبين في الترشح لخوض انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي الجاري، حيث بلغ عدد الطلبة المتقدمين 62، بينما بلغ عدد الطالبات 23 بنسبة مشاركة 27%.



وأكد الدكتور منصور حسن، أنه من المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية عقب إعلان الكشوف النهائية، لافتا إلى أن الجامعة تقف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب خلال أعمال الانتخابات، مؤكداً أن انتخابات الاتحادات الطلابية تتم في الجامعة الأهلية وفق لائحة الاتحادات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.