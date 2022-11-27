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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

المصريين الأحرار بالوادي الجديد يهنئ الفائزين في مسابقة أجمل فيديو لإنجازات السيسي

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

هنأ أسعد سعد فرح أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة الوادي الجديد وعضو الهيئة العليا بالحزب كل من مصطفي محمد وزينب أحمد أبو سعادات المشاركين بمسابقة "أجمل فيديو  يضم أبرز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي".

واثني أمين الحزب في الوادي الجديد علي اداء الطلاب الرائع الذي قدم بفيديوهات إكساب المشركين معلومات حول مدى  التقدم والتطور الذى تم في مصر خلال الفترة السابقة.

كما قدم اسعد ايضا الشكر للدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد  ومديري المدارس والطلاب  مثمنا مجهودات مدير الشئون التنفيذية و إدارة الموهوبين في دعم طلاب المحافظة والحرص على خلق روح المنافسة بينهم من خلال تنفيذ مجموعة من المسابقات الهادفة والتي تلقى استحسان الجميع.

وقال وليد بدر مسؤول الاعلام بالوادي الجديد ، أنه عمل مع مصطفي وزينب على تدريب  اعمال الاداء الصوتي ومونتاج الفيديو والشباب قدموا  مستوي رائع بمسابقة  استحق لهم التكريم علي مستوي المديرية.

جدير بالذكر بان بمسابقة "أجمل فيديو يضم أبرز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي " نفذت العام الماضي في شهر يناير خلال احتفالات ثورة 25 يناير وشارك بها العديد من الطلاب بجميع مدارس المحافظة.

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