سعر لامبورجيني افنتادور 2023 في الإمارات .. صور

تشتهر شركة لامبورجيني الايطالية بتقديمها العديد من الموديلات القوية، ابرزها النسخة الشهيرة ذات الاداء المنفرد افنتادور 2023، والتي تكتسب قدرات مميزة من ناحية التسارع والانطلاق، إلى جانب تصميمها الخارجي الرياضي.

لامبورجيني افنتادور 2023

محرك السيارة لامبورجيني افنتادور 2023

حصلت السيارة لامبورجيني افنتادور 2023 على محرك من 12 اسطوانة سعة 6500 سي سي، يمكنه انتاج 770 حصانا، وعزم دوران 720 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الخلفي.

لامبورجيني افنتادور 2023

تسارع السيارة لامبورجيني افنتادور 2023

تستغرق السيارة لامبورجيني افنتادور 2023 مدة زمنية قدرها 2.8 ثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر من نقطة السكون 0، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 350 كيلومتر في الساعة.

لامبورجيني افنتادور 2023

التجهيزات الداخلية للسيارة لامبورجيني افنتادور 2023

تحتوي السيارة لامبورجيني افنتادور 2023 على مكيف هواء اوتوماتيكي، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح وزر تشغيل المحرك، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي مميز وبلوتوث، وجهاز ملاحة، مع محدد سرعات، وخاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، إلى جانب مقاعد رياضية، ومقصورة تتسم بهذا الطابع.

لامبورجيني افنتادور 2023

وتضم السيارة لامبورجيني افنتادور 2023 مكباح عالية الاداء ABS، و EBD، و خاصية دعم الفرامل BA، بالاضافة إلى المساعدة مع الانعطافات، والتحكم الديناميكي للثبات، ووسادة هوائية للمشاة، مع منظومة الوسائد الهوائية الداخلية، وكاميرا محيطة، وحساسات حركة أمامية وخلفية.

سعر السيارة لامبورجيني افنتادور 2023 في الامارات

تقدم السيارة لامبورجيني افنتادور 2023 في الامارات بقيمة تتراوح بين 2,050,300 درهم للفئة LP770-4 Coupe، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية LP770-4 Roadster نحو 2,227,000 درهم.