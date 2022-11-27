هواوي تكنولوجيز تشارك في جلستين نقاشيتين بمعرض الاتصالات وتوقع اتفاقية تعاون مع إي فاينانس

شاركت شركة هواوي تكنولوجيز مصر، الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، في جلستين نقاشيتين بعنوان "قيادة التغيير -مسار التحول"، و"نموذج كل شىء كخدمة" لمناقشة استراتيجيات التحول الرقمي.

انعقدت الجلسة الأولي بعنوان "قيادة التغيير -مسار التحول"، حيث قال نادر المطعني، نائب رئيس شركة هواوي تكنولوجيز مصر: "إن التحول الرقمي يتضمن البنية التحتية للاتصالات التي شهدت ضخ استثمارات ضخمة خلال المرحلة الماضية، وأثبتت قدرة استيعابية واعتمادية خلال جائحة كورونا وإجراءات الوقاية التي أثرت على كافة قطاعات الأعمال والجامعات والمدارس، لتساهم البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في استمرارية الأعمال بشكل جيد، ويلي ذلك البنية السحابية التي تتشكل من مراكز بيانات متطورة ومزودة بمعدات حوسبة سحابية وسعات تخزين وشبكات. يتبقى قمة البنيتين وهي التطبيقات التي مازالت تتطلب المزيد من الجهد والاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة لتحقيق الاستفادة القصوى من البنيتين التحتية والسحابية وإنتاج تطبيقات تناسب مختلف الأنشطة والخدمات وتخدم كافة القطاعات مثل القطاع التعليمي والصحي والبنكي والخدمات الحكومية."

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "نموذج كل شيء كخدمة"، حيث أوضح محمد طلعت-رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة هواوي شمال أفريقيا:

"اصبحت للخدمات الجديدة كالذكاء الاصطناعي والحقيقة الافتراضية وإنترنت الأشياء ضرورة قصوى لتحقيق التنمية، ويتم تقديم هذه الخدمات كخدمات سحابية بالإضافة الي الخدمات الأخرى كالخوادم والمنصات وحتى الشبكات كخدمات تقدم باشتراك وحسب الاستخدام وليس كشراء بنية تحتية". مضيفاً إن هذا يمثل فرصة ذهبية لمقدمي الخدمات لتقديم الحلول التي تفيد القطاعات المختلفة كالبنوك والصحة والتعليم، وتوفر هواوي السوفتوير الخاص بالسحب، كما أن سحابة هواوي العملاقة عالميا الغنية بالتطبيقات والخدمات المختلفة، والبنية التحتية المطلوبة للشبكات وقواعد المعلومات. ونصح طلعت الشركات بتبني فكرة السحابة اولاً حتى علي الشبكة الداخلية ووضع خطة للاعتماد على الخدمات المقدمة سحابياً في إطار عالي من التأمين لرفع الكفاءة وخفض الإنفاق وسهولة وسرعة تقديم الخدمات الجديدة."

تجدر الإشارة إلى ان شركة هواوي تكنولوجيز وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، ضمن 12 شركة أخرى من أبرز الكيانات الرائدة في التحوّل الرقمي على مستوى العالم، لإطلاق أكبر وأحدث منصة متكاملة للحوسبة السحابية، وتهدف المنصة الجديدة إلى تسريع وتيرة تنفيذ مبادرات التحوّل الرقمي المختلفة بالمؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي وغير المصرفي بالإضافة إلى القطاع الخاص، لمواكبة تطورات المشهد الاقتصادي العالمي من ناحية، وتحقيق أفضل معدلات النمو التي تسعى الدولة لتحقيقها للأعوام القادمة من ناحية أخرى.

والجدير بالذكر أن شركة هواوي تعمل باستمرار على مواصلة الابتكار وتحقيق القيمة من أجل تطوير التقنيات الرقمية مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والشبكات والتي تعتبر من التقنيات الأساسية لدفع عجلة التحول الرقمي، حيث تسعى هواوي إلى مساعدة شركائها في القطاعين العام والخاص على تحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات والمجالات من لبناء عالم ذكي ومتصل بالكامل، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030.