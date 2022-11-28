جزيرة الدمى المكسيكية.. سر أشهر الوجهات السياحية المرعبة في العالم.. صور

لمحبي زيارة الأماكن المرعبة حول العالم، تعد جزيرة الدمي المكسيكية، واسمها بالإسبانية La Isla de la Munecas، أحد أشهر الوجهات السياحية المرعبة في العالم، فما سرها؟

بعد غرق فتاة صغيرة في أحد البحيرات المكسيكية، قرر مزارع يدعي “جوليان سانتانا باريرا” تعليق الآلاف من الدمي المرعبة ذات العيون الزجاجية والوجوه القذرة، معتبرا إياها “قرابين على روح الفتاة الصغيرة”.

وعن سبب وضع جوليان سانتانا باريرا كل هذا العدد من الدمي، فقد أوضح الرجل قبل وفاته في عام 2001 ، بالقرب من المكان الذي غرقت فيه الفتاة الصغيرة، أنه عثر على جثة الفتاة الصغيرة طافية على الماء مع دميتها ملقية باللوم على نفسه لعدم تمكنه من إنقاذها.

ولفت Julián Santana Barrera إلى أنه بعد وفاة الفتاة الصغيرة لم تنمو له أي محاصيل زراعية كالعادة، لذا استمر في تعليق الدمى حول الغابة لإرضاء روحها، مدعيا أنه يستطيع سماع صراخها المعذب وخطوات أقدامها في الظلام.

جزيرة الدمى المكسيكية..سر أشهر الوجهات السياحية المرعبة في العالم

جزيرة الدمي المكسيكية

يعتقد بعض الأشخاص أن مؤسس المزار المرعب المعروف بـ “جزيرة الدمي”، جوليان سانتانا باريرا أنه لقي نفس مصير الفتاة المسكينة بينما يقول آخرون إنه أصيب بنوبة قلبية، لافتين إلى إنها لا تزال تطارد الجزيرة حتى يومنا هذا.

وأشارت صحيفة “الديلي ستار” البريطانية إلى إن زائري جزيرة الدمي المكسيكية La Isla de la Munecas يزعمون أنهم يسمعون همهمة في الليل ويشعرون بأعين الدمى تتبعهم عبر الأشجار، كما ينبهون ب ن شبح الفتاة لا يزال يجوب الغابة المظلمة.

وبغض النظر عن مدى الرعب الذي قد تبدو عليه جزيرة الدمي المكسيكية La Isla de la Munecas، لا يزال المصورون والسياح يتدفقون عليه على الرغم من حقيقة أنه يستغرق ساعتين في رحلة بالقناة من مكسيكو سيتي.

جزيرة الدمى المكسيكية..سر أشهر الوجهات السياحية المرعبة في العالم

La Isla de la Munecas

تقع جزيرة الدمي المكسيكية La Isla de la Munecas بين مجموعة من البحيرات، وأشهرها بحيرة سوتيميلكو التي تكونت حولها معظم الحضارات التي قامت في المكسيك، مثل حضارة التولتيك وحضارة الأزتيك.

جزيرة الدمى المكسيكية..سر أشهر الوجهات السياحية المرعبة في العالم

جزيرة الدمى المكسيكية..سر أشهر الوجهات السياحية المرعبة في العالم

جزيرة الدمى المسكونة

ولزيارة جزيرة الدمى يجب أن تتوقع دفع حوالي 2000 بيزو لكل قارب، ثم 40 بيزو رسوم دخول إضافية.



