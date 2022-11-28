لأول مرة.. فيدرا تكشف حقيقة خلافها مع الراقصة دينا بسبب سامح الباجوري

كشفت الفنانة فيدرا حقيقة خلافها مع الراقصة دينا بسبب سامح الباجوري، مؤكدة أنها لاتربطها بها أية علاقة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "أتجوزت سامح وأنا عمري 18 سنة وبعدين اطلقنا ثم عدنا مرة أخرى لأني اخترت السفر للولايات المتحدة للدراسة وكان وقتها الدراسة بالنسبة لي أهم".

وتابعت الفنانة فيدرا: "قرار الدراسة وقتها كان أهم بالنسبة لي من الزواج"، مؤكده: “مفيش بيني وبين دينا أي علاقة وعمرنا ما كنا صحاب وأنا مش عارفاها ولم تجمعنا أي حاجة غير إنها كانت متزوجة سامح في آخر أيامه".



وأشارت: "عدنا للزواج مرة أخرى وأنا عندي 25 سنة وبالتالي أنا زوجته الأولى، ودينا تزوجته بعد طلاقنا بـ 3 سنوات ونصف في أيامه الأخيرة".