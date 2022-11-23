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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأجرأ في الختام.. فيدرا تلفت الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة

فيدرا
فيدرا

حرصت الفنانة فيدرا على حضور حفل ختام الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى أقيم مساء أمس الثلاثاء بدار الأوبرا المصرية، وظهرت باطلالة لافتة مرتدية فستان أسود مظرز باللون الذهبى وتسريحة شعر مختلفة جعلتها نخطف الأنظار على السجادة الحمراء للحفل.

وياتى حضور فيدرا حفل ختام القاهرة السينمائى بعد انتهائها من تصوير آخر مشاهد مسلسل "ايجار قديم" أول أمس الاثنين بعد فترة تصوير استغرقت أكثر من شهرين ونصف، وذلك بالتزامن مع عرض حلقاته على قناة ON حيث انطلق العمل يوم 29 أكتوبر بعد عرضه بساعات على منصة watch it الرقمية.

 

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبد الله تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.

وكانت فيدرا قد أعلنت اعتذارها عن المشاركة في الموسم الثانى من مسلسل "وسط البلد" الذى يعد أول سوب أوبرا في مصر والذى يصل عدد حلقاته إلى 192 حلقة، وذلك رقم تلقيها ردود أفعال كبيرة حول دورها فى العمل، إلا أنها لم تستطع التواجد في الموسم الثانى بسبب ارتباطها بأكثر من عمل خلال الفترة المقبلة.

وظهرت فيدرا كضيفة شرف في مسلسل "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى في شهر رمضان الماضى، والعمل شارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

فيدرا مهرجان القاهرة السينمائي دار الأوبرا شريف منير القاهرة السينمائي

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