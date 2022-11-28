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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

14 يناير المقبل موعد امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية في شمال سيناء

صفوف النقل بالمعاهد
صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية بمحافظة شمال سيناء

حددت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، ١٤ يناير موعدا لامتحانات اتمام الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية  الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م. في مختلف مراكز المحافظة.
 

وأعلن الشيخ محمد سعد يوسف خضر مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء،  أن امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري تجرى اعتبارا من يوم 24 ديسمبر المقبل حتى يوم 29 ديسمبر المقبل، وتجرى امتحانات شهادة إتمام المرحلة الابتدائية الأزهرية اعتبارا من يوم 14 يناير القادم وتستمر حتى يوم 19 يناير القادم.

كما تجرى امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي الأزهري اعتبارا من يوم 24 ديسمبر المقبل حتى يوم 29 ديسمبر المقبل ، وتجرى امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية اعتبارا من يوم 14 يناير القادم وتستمر حتى يوم 21 يناير القادم

وأضاف أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الأزهري “أدبي وعلمي” تجرى خلال الفترة من 1 حتى 11 يناير القادم .

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سيناء امتحانات الابتدائية الاعدادية الأزهرية

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