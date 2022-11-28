وزير المالية: 15 مليار دولار حجم التجارة بين القاهرة وبكين

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن العلاقات المصرية الصينية تتمتع بالقوة في مختلف المجالات، ولاسيما العلاقات الاقتصادية التي تشهد تطورًا ملحوظًا بين البلدين، حيث يمكن القول إن العلاقات المصرية الصينية تجاوزت الـ64 عامًا.



وقال معيط خلال حفل تدشين جمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين إن حجم التجارة البينية بين مصر والصين يبلغ 15 مليار دولار، لافتًا إلى أن معظم هيكل الصادرات المصرية إلى الصين تتمثل في الحاصلات الزراعية والسلع الصناعية النصف مصنعة والصناعات الهندسية، بينما تتمثل أغلب الواردات المصرية من الصين في المنتجات النهائية والمدخلات الصناعية، وفيما يخص المنتجات الغذائية التي تستوردها الصين من مصر، فهي تتمثل في اللحوم ومصنوعاتها والألبان والمنتجات البحرية والفاكهة والزيوت.



وأوضح معيط أنه خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الماضي 2021، سجلت قيمة الواردات المصرية من الصين نحو 8.61 مليار دولار في مقابل 7.702 مليار في الفترة المقابلة من العام 2020، وقد توزعت أهم الواردات المصرية من الصين بين الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها، والآلات والأجهزة الآلية وأجزائها، والمراجل، والألياف الاصطناعية، وجرارات، وسيارات.



ولفت وزير المالية إلى أن التوسعات الجديدة للمنطقة الاستثمارية الصينية بقناة السويس "تيدا" ستبلغ مساحتها 6 كم، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 230 مليون دولار أمريكي، لجذب ما يقرب من 180 مشروعًا من المشروعات الصغيرة بمنطقة التوسعات.

وأضاف معيط أنه من خطط مصر لتنويع أسواق التمويل العالمية التي تلجأ إليها، العمل حاليًا على إصدار سندات "باندا" الصينية بالعملة الوطنية الصينية "اليوان" بقيمة نصف مليار دولار.