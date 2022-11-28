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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

عثر أهالي قرية الحميدية التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية على جثة شاب فى ظروف غامضة وملقاة بالأرض الزراعية بجوار السكة الحديد.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز منية النصر يفيد بورود بلاغ  بالعثور على جثة شاب بقرية الحميدية التابعة للمركز وملقاة بالأرض الزراعية بجوار السكة الحديد وبها إصابات متفرقة بالجسم ويدعى محبوب عبد القادر معروف 36 عاما مقيم بالقرية.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، ونقلته سيارة إسعاف ثم نقله إلى مستشفى منية النصر المركزي.


تحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لاستصدار قرار بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة.

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