برلمانية: قرارات العفو الرئاسي ترسخ مفاهيم حقوق الإنسان

أكدت النائبة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب ، أن استمرار قرارات العفو والإفراج عن المحبوسين احتياطيا وآخرها إخلاء سبيل 30 شخصا، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية يأتي ترسخياً لمبادئ حقوق الإنسان ،مشيراً أن ذلك تطبيق للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع .

وقالت "نبيه " في تصريحات صحفية لها اليوم إن قرارات الإفراج المتوالية ترسيخ لمفاهيم حقوق الإنسان وإرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي ، مشيرة إن مثل هذه القرارات التى أسعدت كل المصريين وفي مقدمتهم كل من تم الإفراج عنهم وأسرهم تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحقوق والحريات والذي يحظي بخطوات جادة لإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكل هذا يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.

وكانت لجنة العفو الرئاسي أكدت استمرار عملها فى ملفات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية .