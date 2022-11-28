«المصرية للأمم المتحدة»: المنتجات الغذائية خير سفير للصناعة الوطنية

نظمت الجمعية المصرية للأمم المتحدة زيارة تفقدية للمنشآت الخدمية والصناعية داخل مصر، حيث تم تنظيم جولة تفقدية داخل أحد المصانع العاملة بمجال الصناعات الغذائية بمدينة العبور، بحضور السفير عزت البحيري رئيس الجمعية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين كان في استقبالهم المهندس محمد حامد الشريف رئيس احدى المصانع الغذائية.

وكشف السفير عزت البحيري، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن الجمعية التي تأسست عام 1947 تحرص بشكل دوري على تنظيم زيارات للمنشآت الحيوية التي تخدم المواطن المصري في مختلف المجالات وذلك في إطار تنفيذ أهداف الجمعية لنشر مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والتوعية بها بين مختلف فئات الشعب والمنظمات والنقابات والجامعات والمدارس.

أشار "رئيس الجمعية"، خلال جولة مجلس إدارة الجمعية إلى أن المنتجات الغذائية المصرية قادرة على المنافسة وبقوة في كافة الأسواق العالمية تحقيقًا لاستراتيجية الدولة المصرية بمضاعفة صادراتنا لدول العالم.

وأشار إلى أنه من خلال خبرته العملية سفيرًا لمصر بدول بلغاريا والإكوادور وأفريقيا الوسطى والصومال أرى أن المنتج المصري قادر بشكل عام على السيطرة على أسواق تلك الدول واصفًا منتجات الغذاء بأنها خير سفير للصناعة المصرية التي شهدت تطورات كبيرة في غضون السنوات القليلة الماضية.