اعتدى عليه حتى توفى.. قاتل أخيه في سوهاج يواجه هذه العقوبات

جريمة بشعة شهدها أهالي محافظة سوهاج؛ حيث لقي عاطل في منتصف العقد الثالث من العُمر، مصرعه، على يدي شقيقه؛ إثر تعدي الأخير عليه بالضرب، باستخدام عصا خشبية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك إثر نشوب خلافات بينهما على تعاطي المواد المُخدرة، بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

فى سياق متصل ، أمرت النيابة العامة بحبس مزارع في منتصف العقد الخامس من العُمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعد مواجهة المذكور؟؛ أقر بارتكاب الواقعة.

عقوبة الضرب المفضي للموت

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات كلا من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه موادًّا ضارة، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.