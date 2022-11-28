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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربه بالرصاص | تجديد حبس عامل تعدى على طليق شقيقته في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس عامل في بداية العشرينيات من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديه على طليق شقيقته بسلاح ناري كان بحوزته، حيث أصابه بطلق ناري في الفخذ اليمنى؛ إثر خلافات أسرية قائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وأصيب عامل في نهاية العقد الرابع من العُمر، بطلق ناري بالفخذ اليمنى، على يدي شقيق طليقته؛ إثر نشوب خلافات أسرية قائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو (حموده ا ه ا- 39 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال المُصاب اتهم شقيق طليقته المدعو (أسامة ا- 21 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما أدى لإصابته بسبب خلافات أسرية قائمة فيما بينهما.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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