برلماني يطالب بلائحة تنفيذية لقانون مخالفات البناء قابلة للتطبيق على أرض الواقع

أعلن النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

ووجه النائب محمد السباعي خلال الجلسة العامة للمجلس الشكر للجنة المشتركة موضحا أن مشروعات القوانين المقدمة دلالة على رغبة مؤسسات الدولة في تحقيق صالح المواطن، مشيرا إلى معاناة المواطنين خلال الثلاث سنوات الأخيرة بسبب عدم القدرة على تنفيذ قانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديله بقانون ١ لسنة ٢٠٢٠.

وقال وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هذا القانون انفراجه لإنهاء معاناة المواطنين ومراعاة شريحة كبيرة منهم ، مضيفا " وهذا القانون يعيد هيبة الدولة و يراعي المواطنين واحتياجاتهم وينقل نبضهم.

وطالب وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بوضع لائحة تنفيذية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتفعيل القانون بعد الموافقة عليه نهائيا.