عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بلائحة تنفيذية لقانون مخالفات البناء قابلة للتطبيق على أرض الواقع

النائب محمد السباعي
النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

أعلن النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

ووجه النائب محمد السباعي خلال الجلسة العامة للمجلس الشكر للجنة المشتركة موضحا أن مشروعات القوانين المقدمة دلالة على رغبة مؤسسات الدولة في تحقيق صالح المواطن، مشيرا إلى معاناة المواطنين خلال الثلاث سنوات الأخيرة بسبب عدم القدرة على تنفيذ قانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديله بقانون ١ لسنة ٢٠٢٠.

وقال  وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هذا القانون انفراجه لإنهاء معاناة المواطنين ومراعاة شريحة كبيرة منهم ، مضيفا " وهذا القانون يعيد هيبة الدولة و يراعي المواطنين واحتياجاتهم وينقل نبضهم.

وطالب وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بوضع لائحة تنفيذية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتفعيل القانون بعد الموافقة عليه نهائيا.

الحكومة مخالفات البناء التصالح تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لجنة الاسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1750 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الفراخ بـ31 جنيهًا والبيض رخص| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

تحذير عاجل بشأن شراء الذهب بعد تخطيه 1700 جنيه.. لماذا؟

إعانة شهرية وإعفاء جزئي من تذاكر المواصلات لهذه الفئة | تفاصيل

تستمر 48 ساعة.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة يصل لـ7 درجات

بعد أيام من الارتفاع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

فتاة العرب.. من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها جوجل؟

الخميس.. موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف الـ300 جنيه علاوة

ترشيحاتنا

ألبسوا جواكت في برد وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس المساء.. فيديو

بعد حريق أورومتشي .. الصين تخفف قيود كورونا في إقليم شينجيانج

الشيوخ: أي ميزة جديدة سيستفيد منها الجميع حتى من سبق وتقدم للتصالح

مفاجأة غير محسوبة .. تحرك جديد من كهربا بشأن غرامة الزمالك

التنفيذ بداية يناير.. التأمينات: رفع الحد الأدنى للمعاش لـ1105 جنيه والأقصى لـ8720

أوكرانيا تحذر من ضربات صاروخية روسية تستهدف شبكات الطاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الشتاء.. خطوات مهمة يجب اتباعها قبل وضع المكياج

أعراض التسمم الدموي القاتل وطرق الوقاية منه

بعد تصدرها التريند بسبب تشوه وجهها.. شاهد صور صدمت الجمهور لوفاء سالم

مافيهاش لحمة.. أسرار مرعبة عن ساندوتشات الشاورما بالمطاعم

فيديو

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم .. ٤ مواجهات حاسمة

مناطق سقوط الأمطار .. أجواء خريفية وتراجع في درجات الحرارة

تحولت إلى حرب مولوتوف بالشرقية.. مشاجرة بين 7 سيدات تنتهي بمأساة| فيديوجراف

أجور خيالة.. كم يتقاضى حكام كأس العالم 2022 ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ