حطم كل الأرقام.. أبوبكر البديل الإفريقي التاريخي بالمونديال

نجح فينسينت أبوبكر، في إعادة الكاميرون لأجواء مباراة الفريق أمام صربيا، على ملعب الجنوب، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بمونديال قطر 2022.

وبحسب أرقام شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أصبح أبوبكر أول بديل ينجح في التسجيل والصناعة في مباراة واحدة بكأس العالم لفريق أفريقي.

وسجل أبوبكر الهدف بطريقة فنية، من خلال تسديدة ساقطة بعد انفراد بحارس صربيا، وصنع الهدف الثالث بعرضية مميزة لموتينج الخالي من الرقابة داخل المنطقة.

وتقدمت الكاميرون أولا عبر جان شارل كاستيليتو في الدقيقة (29)، وعدلت صربيا النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عبر ستراهينيا بافلوفيتش، وأضافت الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وسجل ألكسندر متروفيتش الهدف الثالث في الدقيقة (53)، وقلص فينسينت أبو بكر النتيجة للكاميرون في الدقيقة (64) وعدل ماكسيم تشوبو موتينج النتيجة في الدقيقة (66).