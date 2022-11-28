جنون كرة القدم.. التعادل 3-3 يحسم مواجهة الكاميرون وصربيا

حسم التعادل الإيجابي 3-3 المباراة الممتعة التي جمعت الكاميرون وصربيا اليوم في المواجهة التي أقيمت علي ستاد الجنوب ضمن مباريات المجموعة السابعة من الدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.



جاءت بداية الشوط الأول متوازنة بين الفريقين ولاحت اول فرصة لصربيا عن طريق رأسية من ميتروفيتش في الدقيقة السادسة مرت فوق العارضة.



عاد النجم الصربي لتهديد مرمي الكاميرون من جديد في الدقيقة 11 بعد مجهود فردي رائع تمكن من اختراق الدفاعات واطلق تسديدة قوية ارتطمت بالقائم.



لاحت اول فرصة هجومية للكاميرون في الدقيقة 20 بتسديدة قوية من كوندي من داخل منطقة الجزاء تصدي لها حارس صربيا بصعوبة بالغة.



ومع اكتمال النصف ساعة الأولي من المباراة تمكن الأسود من هز الشباك بعد عرضية مميزة من ركلة ركنية نفذها كوندي وقابلها نكولو بتمريرة رأسية استقبلها كاستيليتو علي القائم البعيد وحولها داخل الشباك.



وفي الربع ساعة الأخيرة من الشوط انتفض الصرب بحثا عن تعديل النتيجة ومع اقتراب النهاية واعلان الوقت بدل الضائع تمكن بافلوفيتش من ادراك التعادل في الدقيقة 42 برأسية قوية لم تجد غير الشباك لتسكن بها.



لم تهدأ انتفاضة الصرب و رفضوا الاكتفاء بالتعادل في الشوط الأول وبالفعل نجحوا في خطف هدف التقدم في الدقيقة 49 بعد هجمة منظمة وتمريرات قصيرة متقنة انتهت عند سافيتش الذي اطلق تسديدة قوية سكنت المرمي.



وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط كاد ميتروفيتش ان يزيد اوجاع الأسود بهدف ثالث بعد محاولة هجومية خطرة انتهت بتسديدة ميترو القوية ولكن حارس الكاميرون تصدي لها.



وفي الشوط الثاني استمرت المباراة مفتوحة علي مصرعيها وفي الدقيقة 53 استثمر منتخب صربيا صحوته وسجل هدف ثالث علي طريقة التيكي تاكا البرشلونية بعد عدة تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء انتهت عند الكسندر ميتروفيتش الذي سددها داخل المرمي بنجاح ليزيد الفارق ويوسع النتيجة لثلاثة أهداف مقابل هدف.



دفع سونج مدرب الكاميرون بورقة هجومية بنزول فينسنت ابو بكر بدلا من هونجلا املا في تعديل الامور بعد ان بات لا يوجد ما يبكي عليه بالفعل كان لابو بكر مفعول السحر ونجح في الدقيقة 64 نجح في تسجيل الهدف الثاني للأسود بعد ان وصلته تمريرة طولية وضعته منفردًا سددها بشكل رائع "لوب" من فوق الحارس وتم تاكيد احتساب الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو "الفار".



زاد الانتفاضة الكاميرونية وبعد دقيقتين او اقل من الهدف اضافت كتيبة الأسود الهدف الثالث والتعادل بعد هجمة سريعة وصلت لأبوبكر الذي سيطر علي الكرة وانطلق نحو منطقة الجزاء ثم مررها لزميله موتينج الذي وضعها بسهولة في الشباك لتعود المباراة لنقطة البداية من جديد.



ظلت المباراة علي نفس النسق ولاحت فرص هنا وهناك لكن دون تغيير في النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.