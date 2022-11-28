راكبة بولندية تحاول تهريب ترامادول داخل حقائبها في مطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقه الدولى برئاسه جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاوله تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بولندا على رحلة طائرة اير وفلاى ايجيبت اشتبه محمود عبدالرافع مأمور اللجنه الجمركيه بصالة الوصول فى راكبة قادمة من بولندا أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبفحص جواز سفرها تبين أنها راكبه بولنديه وبسؤالها عما إذا كانت تحمل أشياء أو بضائع تستحق عليها سداد رسوم جمركية أو ضرائب فأجابت بالنفي.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم فتحى وعبدالمجيد النجار فتلاحظ وجود عبوات دوائية .



وبالعرض على محمد سيد نائب مدير الاداره قرر تكليف محمود خميس لتفتيش حقائب الراكبه فتبين وجود 10 شرائط بإجمالي 200 قرص ترامادول تركيز ٢٠٠ مليجرام داخل الحقائب.

وقام بالجرد والتحريز خالد يحيى بحضور أحمد طايع بالأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة، وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٣١ لسنه ٢٠٢٢ و احالة الراكبة للنيابة العامة .

يأتى ذلك لتنفيذ تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.