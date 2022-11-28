إحنا الحياة.. حمادة هلال يترشح لأول تعاون فني صيني عربي

ترشح الفنان حمادة هلال لعمل غنائى فنى مشترك باسم 'إحنا الحياة' حيث تتحدث الأغنية عن الصداقة والتعاون بين الشعوب والاخوة وعدم التمييز بين الناس والتقدم يدا بيد وإظهار العلاقات الودية المتمثلة في ترابط المصير بين الشعوب العربية والشعب الصينى والتعاون بينهم فى السراء والضراء. ويعد هذا التعاون الأول من نوعه بين قناة رسمية صينية وبين مطرب عربى مصرى.

وعن الترشح قال حمادة هلال إنه سعيد بهذا الترشح خاصة وانه من دولة عظمى ومن قناة صينية رسمية كبيرة لها انتشار واسع فى الصين والوطن العربى وأضاف انه تحمس لهذه الأغنية لانها تدعو الشعوب العربية والصين إلى المحبة والاخوة والصداقة والسلام وأن يكون بينهما تعاون فى كل المجالات التجارية والفنية والانسانية تحت شعار مستقبل واحد خاصة وأن العرب والصين بينهم علاقات تاريخية وتجارية منذ الاف السنين.

أغنية 'إحنا الحياة'



أغنية 'إحنا الحياة' يشارك فيها بالغناء المطرب حمادة هلال ممثلا للدول العربية والمطربة الصينية " ما يه 'وتشتهر فى العالم العربى بإسم عائشة الصينية. 'إحنا الحياة' كلمات الشاعرة المصرية سلمى رشيد الحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين وشارك فى كتابة الكلمات الصينية: وو يوان يوان وسوف يتم تصويرها قريبا وعرضها على قناة سي جي تي ان العربية الصينية وبعض المنصات العربية.