درة: مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية فريد من نوعه

أعربت الفنانة درة عن سعادتها بالكريم فى مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية فى دورته الثانية والتى تقام فى دار الأوبرا.

وأكدت درة، أن وجودها فى هذا المهرجان الفريد من نوعه أمر يسعدها، ويؤكد أن المهرجانات لها دور فعال فى تقريب الثقافات وتبادلها.

وانطلق منذ قليل حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية.

كما أعلنت إدار المهرجان عن أعضاء لجنة التحيكم، حيث يرأس لجنة تحكيم الطويلة للأفلام الروائية والتسجيلية المخرج مجدي احمد علي بعضوية كل من النجوم خالد الصاوى ومراد مكرم وفاطمة ناصر والسيناريست زينب عزيز ومدير التصوير والمخرج أحمد المرسى والموزع الموسيقى عادل حقي وأستاذ السينما والشئون الثقافية بجامعة سنجور الكونغولى ريبيو بونكيتى بوز.

كما يرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة برئاسة مدير التصوير الكبير سعيد الشيمي وعضوية الناقد السينمائي رياض ابو عواد والنجوم دايموند بو عبود وانجي ابو زيد والمنتج والموزع التونسي مجدي الحسيني.

ويتم عرض اكثر من ٣٠ فيلما بين روائية قصيرة وطويلة خلال فعاليات المهرجان.

وأكد ياسر محب أن هذه الدورة الثانية من عمر المهرجان تستهدف نقل الجمهور المصرى وجموع الشباب والسينمائيين والمثقفين بمصر فى رحلة عبر شاشات قاعات العروض والمبادرات والحلقات النقاشية إلى قلب صناعة السينما الفرنكوفونية وفنونها، بهدف تنشيط وتعزيز الفن السابع المصرى، مع فتح قنوات نقاش وتبادل ثقافى وسينمائى جديدة وفعالة، تسهم بدورها فى دعم جهود الدولة لتنشيط حالة الوعى الفنى ودعم القوى الناعمة المصرية وإثراء الحركة السينمائية والإبداعية والثقافية فى مصر.. فضلاً عن السعى إلى جذب أنظار العالم إلى مصر بوصفها دولة مؤسسة ورائدة فى منظمة الفرنكوفونية ومتصلة بمختلف أنشطتها، من خلال التنافس المحمود بين نخبة من كبار الفنانين وصناع السينما بمصر والعالم من خلال المهرجان.