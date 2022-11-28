مياه البحيرة تتابع أعمال توصيل الصرف الصحي للمنازل بقرى حياة كريمة

عقد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة اليوم الاثنين، اجتماعاً بحضور قطاع المشروعات والمختصين بالمبادرة الرئاسية للجنه العليا المسؤولة عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لمتابعة نسب التنفيذ فى جميع قرى ومراكز المحافظة المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومناقشة آخر المستجدات، ومعدلات الأداء، والعمل على إزالة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات ضمن هذه المبادرة ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الوصلات المنزلية للقرى بمراكز ابو المطامير أبو حمص وحوش عيسى لإنهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمنى المحدد من الشركة القابضة حيث تم الوقوف على نسب التنفيذ والتى أوشكت على الانتهاء فى هذه المراكز.

وأكد نشأت أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعد من أضخم المشروعات القومية التي تبنتها الحكومة المصرية وأن تطوير الريف المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال مبادرة حياة كريمة سوف يعوض القرى المصرية عن سنوات طويلة عانت فيها من نقص الخدمات في المرافق المختلفة.

وأوضح أن مشروع تطوير الريف المصري مبادرة حياة كريمة يعتبر مشروعا عالميا غير مسبوق ويسير العمل فيه بقوة على أرض الواقع .

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