بالتعاون مع حياة كريمة.. الكشف على 1030 مريضا بقافلة "أم الرزق" بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية ام الرزق مركز شربين والتى تبعد عن مستشفى شربين ١٩ كم بعدد سكان تقريبي ٤٤٧٥ نسمة تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل

تم خلال فعاليات اليوم الثانى توقيع الكشف على 1030 مريضاً مقارنة بنحو 847 حالة خلال اليوم الأول بعدد يصل إلى ثلاثة أضعاف المرضى المترددين على القوافل الأخرى، كما تم وللمرة الأولى بالقوافل العلاجية إصدار نتائج المعمل بصورة إلكترونية وكذلك الاستبيان .

وضمت 15 عيادة منهم ١٢ عيادة متنقلة : ( ٢ باطنة مع جهاز سونار و رسم قلب )، ٢ اطفال ، عظام، جراحة ،اسنان ، جلدية ، رمد ، أنف وأذن ، نسا ، تنظيم أسرة ) . فضلاً عن ٤ عيادات داخل الوحدة و معمل أشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة باطنة١٩١أطفال ٢٠٠

عظام ١٣٩ جراحة٤٩ أنف وأذن ٦٥أسنان ٥٨جلدية ١١٠ ؛ صدر ٦٢ رمد ٩٥ نسا وتنظيم أسرة ٦١.

كما تم إجراء ٢١٢ تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو٥٠ حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ ٨٠مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 72 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

وقال وكيل الوزارة إن حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 24 ندوة تثقيفية ، مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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