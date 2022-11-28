نداء شرارة تعلن عن أغنيتها الجديدة "أكتم" عبر إنستجرام

شاركت الفنانة نداء شرارة متابعيها فيديو جديدا لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وكشفت من خلاله عن أغنيتها الجديدة"أكتم".

وكتبت" اسمعوا اغنيتي الجديده #اكتم لينك اليوتيوب بالبايو، كلمات الاستاذ الرائع / محمد سعيد حارب، الحان الفنان المبدع / أحمد الزميلي".

ويذكر أنه قد طرحت الفنانة نداء شرارة أغنيتها الجديدة "أكتم"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".

ونشرت الفنانة نداء شرارة مقطع من اغنيتها الجديدة "أكتم"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

وعلقت على هذا المقطع قائلةً:"وأخيرًا اسمعوا اغنيتي الجديدة أكتم بتمنى تنال إعجابكم سعيدة جدا بهذا العمل الكبير وهو كلمات الرائع محمد سعيد حارب، ألحان الفنان المبدع أحمد الزميلي، توزيع محمد عصمت، وفلاديمير بيرسانت.