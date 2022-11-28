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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكيلاني لاعب بنها الرياضي يتصدر قائمة الأبطال خلال منافسات بطولة القاهرة للخماسي الحديث

اكرم اسامه الكيلاني
اكرم اسامه الكيلاني

تصدر أكرم أسامة الكيلاني، قائمة الابطال خلال منافسات بطولة القاهرة للخماسي وحصل اللاعب أكرم أسامة على المركز الاول في بطولة القاهرة للخماسي التي أقيمت يومي الجمعة والسبت 18 و19 نوفمبر 2022 في نادي مدينتي الرياضي. 

وحصل اللاعب علي 3 ميداليات ذهبيه وميدالية برونزية ليزر رن (رماية وجري) 
وبدأ اللاعب تدريبه وممارسة الرياضه من عمر 5 سنوات ويمارس التمارين يوميا علي يد مدربين محترفين بقياده الكابتن هاني جودة مدير عام فريق الخماسي، والمجهود الجبار علي يد مدربيه كابتن احمد عبد المعطي(سباحة) ، محمد عبد الهادي(جري)، وحسام معروف (رماية).

وأقيمت البطولة بتنظيم مشرف من منطقه القاهره وقام بتسليم الميداليات دكتور عرفه محمود رئيس منطقه القاهرة والكابتن أحمد فتحي المدير التنفيذي، والعقيد عبدالله عضو مجلس الادارة.

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