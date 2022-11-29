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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنوشكا: بطبعي عصبية وبحب الكلاب والقطط

انوشكا
انوشكا

كشفت الفنانة أنوشكا، تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة، مؤكدة أنها شخصية عصبية. 

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أنوشكا تكشف تفاصيل حياتها الفنية مع إنجى على


وأضافت انوشكا، في حوار مع الأعلامية ايمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، مساء اليوم الإثنين، أن 
:"أنا طبعي عصبية وأكتر حاجة ممكن تعصبني الظلم والكدب، وبحب الكلاب والقطط وبحس إني لما بأكلهم وببقى رحيمة بيهم ربنا بيفتحها في وشّي".

 

 

فيما فاجأت الفنانة أنوشكا، الإعلامية إيمان الحصري، خلال استضافتها في برنامج مساء دي ام سي.

 

سعيدة جدا إنى أكون ضيفة 

 

وقدمت أنوشكا الفقرة، قائلة: "سعيدة جدا انى اكون ضيفة على قناتى اللى بعتبرها بيتى الكبير".

ووجهت الفنانة انوشكا، حديثها للإعلامية إيمان الحصري، قائلة :"إيمان الحصرى بشوفها طيبة، وحنينة ورقيقة، وإنما الرقة وراها الجرأة وبعتبرها مشرفة لمصر والوطن العربى ككل تبقى إيمان الحصرى ونورتى الشاشة.. ومبسوطة جدا إنى أكون معاكى".

 

انوشكا الفنانة انوشكا الكلاب اخبار التوك شو مساء دي إم سي

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