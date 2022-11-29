إستونيا تدعو الاتحاد الأوروبي للقيام بخطوة واحدة كبرى لهزيمة روسيا



طالب وزير خارجية إستونيا اليوم الاثنين الدول الأوروبية بمضاعفة نفقاتها الدفاعية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، مضيفًا أن بلاده تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي الوطني إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأدلى وزير الخارجية أورماس رينسالو بتصريحاته في مقابلة صحفية خلال زيارة إلى كييف مع ستة وزراء خارجية آخرين.

وهدفت الزيارة إلى إظهار الدعم لكييف في الوقت الذي تكافح فيه انقطاع التيار الكهربائي في أعقاب موجة الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار من قبل روسيا التي دخلت أوكرانيا في فبراير.

وقال: "نود أن نرى الدول الأوروبية تضاعف نفقاتها الدفاعية في وقت الحرب الأوكرانية وبعد الحرب ، وسننفق 3٪ من ناتجنا المحلي الإجمالي على الدفاع الوطني".

قال الأمين العام لحلف الناتو ، ينس ستولتنبرج، الأسبوع الماضي ، إن الدول الأعضاء في التحالف العسكري ، الذي تنتمي إستونيا إلى عضويته ، قد تقرر إنفاق المزيد على الدفاع أكثر من هدفها الحالي البالغ 2 في المائة من الناتج القومي.

زاد العديد من دول الناتو بالفعل من إنفاقهم العسكري منذ التدخل الروسي لأوكرانيا في فبراير.

ودعت أوكرانيا، التي ليست عضوًا في الناتو ولكنها تقدمت بطلب للانضمام إلى الحلف ، بشكل متزايد للحصول على دعم من حلفائها الغربيين منذ أن زادت روسيا ضرباتها الصاروخية على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية.

وقال رينسلو إن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة ، بما في ذلك إستونيا ، يجب أن يزيد أيضًا من مستوى التمويل الذي يخصصه للدعم العسكري لأوكرانيا.

وذكر: "لقد دعم الاتحاد الأوروبي بحوالي 0.2 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا ، وتعهد إذا تمكنا من الوصول إلى 1 في المائة ، فإن ذلك سيحدث فرقًا كبيرًا على الأرض في تغيير مسار الحرب"، مشيرا بذلك إلى إمكانية هزيمة روسيا.

كتب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال على تويتر أن رحلة يوم الإثنين التي قام بها رينسالو والوزراء الستة الآخرون تضمنت مناقشة تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ، وإعادة بناء البنية التحتية للطاقة الأوكرانية ، والدعم المالي ، و "تطلعات أوكرانيا الأوروبية الأطلسية".