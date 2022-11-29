سعد الدين الهلالي: المثلية جريمة قديمة.. ويجب حماية الإنسان مما يضره

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن المثلية الجنسية جريمة قديمة منذ سنوات طويلة.



وقال سعد الدين الهلالي في حواره مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج " الحكاية" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" :" المثلية الجنسية متواجدة من قبل النبي محمد".

وتابع سعد الدين الهلالي:" لما نلاقي مشاكل دينية وحياتية العقل والدين بيقولوا أهمية حماية حق الإنسان".

وأكمل سعد الدين الهلالي:" يجب علاج القضايا الأساسية المرتبطة بحياة الإنسان وحماية الإنسان مما يضره".

ولفت سعد الدين الهلالي:" حقوق الإنسان مقدمة على حقوق رب الإنسان، ووالفرد يمكن أن يتوب الي الله والله يقبل توبته".



