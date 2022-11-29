الهلالي يوضح رأي الفقهاء في الوضوء بطلاء الأظافر وصلاة الفرض بالراحلة

كشف الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، رأي الفقهاء في الوضوء بطلاء الأظافر و صلاة الفرض في الراحلة.

وقال سعد الدين الهلالي في حواره مع الاعلامي عمرو اديب في برنامج " الحكاية" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" :" أحد الفقهاء أفتى بأنه يجوز الوضوء بطلاء الأظافر، لأنه من حق المرأة أن تتزين".

وأكمل سعد الدين الهلالي:" جموع الفقهاء أكدوا أن صلاة الفريضة لا تصح في الراحلة ويجب أن تكون على الأرض".

واكمل سعد الدين الهلالي:" دلوقتي لو احنا مسافرين في طائرة أو أتوبيس وأتى وقت الصلاة نصلي في مكاننا، والمجتمع حاليا رأى أنه لا حرج من الصلاة في الطريق أثناء السفر وهذا نوع من التطور والتجديد ".

ولفت سعد الدين الهلالي :" وكنوع من التجديد والتطوير نجد الوصية الواجبة التي فكر فيها المصريين لحماية الأحفاد غير الوارثين ".

