دبلوماسي أمريكي: بلينكن يجهز لإعلان مفاجأة تخص أوكرانيا

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن، سيعلن، اليوم الثلاثاء، عن مساعدة جديدة؛ للمساعدة في استعادة قدرة نقل الطاقة في أوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية التي تستهدف شبكة الطاقة في البلاد.

ووصل بلينكن إلى رومانيا، مساء الاثنين، قبل اجتماعات مع حلفاء الناتو ووزراء خارجية مجموعة الدول السبع ذات الاقتصادات المتقدمة.

وأخبر وزير الخارجية الأوكراني بعض دبلوماسيي الناتو الذين زاروا كييف في وقت سابق من أمس، أن المحولات هي العنصر الأكبر في البنية التحتية للطاقة في البلاد التي تحتاج إلى ترميم.

وقال المسؤول الأمريكي ، الذي أطلع الصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته ، إن واشنطن تعمل مع شركات المرافق والأجهزة الأمريكية ومع دول أوروبية لتحديد موقع المعدات التي يمكن أن تساعد في ترميم محطات الإرسال عالية الجهد التي تضررت من الضربات الصاروخية الروسية.

وسيستغل بلينكن، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمجموعة تنسيق الطاقة الجديدة التي تضم مجموعة الدول السبع والدول الأخرى لطرح بعض ما تمكنت الولايات المتحدة من حشده وخططنا لإدخال هذه المعدات إلى أوكرانيا بأسرع ما يمكن، ولم يحدد المسؤول شكل المساعدة أو قيمتها.

ونوه المسؤول بأن واشنطن تشجع أيضًا الدول الأخرى على فعل الشيء نفسه حتى تتمكن كييف من تجنب انقطاع التيار الكهربائي الذي يترك ملايين الأشخاص في الظلام وبدون تدفئة في منتصف درجات الحرارة دون الصفر.

ولفت المسؤول إلى أن موسكو كانت تحاول حرمان السكان المدنيين الأوكرانيين من السلطة من خلال استهداف محطات فرعية ، مضيفًا أن تلك تكلف ملايين الدولارات لكنها كانت عرضة للطائرات المسيرة التي زودتها إيران والتي تستخدمها روسيا في أوكرانيا.

قال المسؤول: 'إنهم في العراء ، ليسوا في المباني ، من الصعب للغاية حمايتهم'.