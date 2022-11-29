طريقة عمل القشطة المعلبة في المنزل للشيف نجلاء الشرشابي

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل القشطة المعلبة في المنزل، لا تستغني ربة المنزل عن وضع القشطة في الكثير من أصناف الأطعمة سواء الحادق والحلو، لذلك نقدم طريقة عمل القشطة المعلبة في المنزل.

المكونات لعمل القشطة المعلبة في المنزل



2 كوب حليب سائل.

نص ملعقة صغيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة نشا.

عصير ليمونة كاملة.

1 ملعقة كبيرة دريم ويب أو لبن بودرة.

رشة ڤانيليا.

زيت طعام حسب الحاجة

الطريقة لعمل القشطة المعلبة في المنزل

- نضع كوب واحد من الحليب والنشا في وعاء ويقلبوا علي البارد ونضعهم علي النار مع التقليب المستمر حتي تصير مهلبية

- نرفعها من النار ونتركها حتي تبرد

- في الخلاط نضع المهلبية بعد ما بردت ونضيف ليها كوب الحليب الثاني ونصف ملعقة صغيرة سكر ورشة الڤانيليا وعصير ليمونة كاملة ونضربهم في الخلاط

- وننزل بالزيت حبة حبة لمن نحصل علي قوام القشطة مثل العلب تماما

ملحوظة:

هذه الكمية تعمل كيلو إلا ربع قشطة معلبات.