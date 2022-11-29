الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة صباحا وليلا.. وفرص لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 0.75 متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 22 15

6 أكتوبر 23 15

بنهــــا 22 16

دمنهور 22 15

كفر الشيخ 22 16

المنصورة 22 15

دمياط 22 16

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 23 15

السويس 22 14

الزقازيق 22 16

شبين الكوم 22 15

طنطا 21 15

شلاتين 30 20

الإسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 22 15

وادي النطرون 22 16

مطروح 21 14

السلوم 20 9

سيوة 22 10

العريش 22 16

رفح 22 16

الطور 25 16

كاترين 19 7

رأس سدر 24 14

نخل 19 7

طابا 22 15

نويبع 23 14

حلايب 27 20

شرم الشيخ 26 19

الغردقة 26 18

مرسى علم 25 19

الفيوم 22 13

بني سويف 23 12

المنيا 23 11

أسيوط 24 11

سوهاج 25 13

قنا 27 14

الأقصر 28 15

أسوان 29 15

الوادي الجديد 27 13

أبو سمبل 26 16

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 26 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى



مكة 36 25

المدينة 31 19

الرياض 27 14

المنامة 27 22

أبوظبي 31 21

الدوحة 27 20

الكويت 28 15

دمشق 18 6

بيروت 20 14

عمان 16 5

القدس 15 7

غزة 20 9

بغداد 25 14

مسقط 28 19

صنعاء 26 5

الخرطوم 37 20

طرابلس 19 10

تونس 17 7

الجزائر 16 9

الرباط 22 10

نواكشوط 33 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 14 5

إسطنبول 15 12

إسلام آباد 31 9

نيودلهي 29 11

جاكرتا 34 25

بكين 8 5 -

كوالالمبور 32 24

طوكيو 18 11

أثينا 14 9

روما 14 7

باريس 7 3

مدريد 11 3

برلين 5 1

لندن 8 3

مونتريال 2 3 -

موسكو 2- 8 -

نيويورك 11 2

واشنطن 13 3

أديس أبابا 26 6