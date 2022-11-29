بالأسود.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وخطفت لقاء الخميسي أنظار جمهورها بإطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الأسود ، كما رفعت شعرها لأعلى بطريقة تبرز جمالها، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.