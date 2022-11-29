طفلة بالملاية اللف على طريقة أروى جودة بمهرجان السينما.. شاهد

أثارت طفلة جدل رواد السوشيال ميديا بتقليدها لإطلالة أروى جودة بمهرجان السينما وهي مرتدية ملايا لف .

حيث ظهرت الفنانة أروى جودة بإطلالة غريبة على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

وتألقت بفستان أسود مثير مكشوف الأكتاف مجسم، ونسقت معه وشاح اسود على الرأس وهو ما علق عليه بعض الجمهور ساخراً:" مين دى؟.. صعيدية".

ومرت أروى جودة على السجادة الحمراء بطريقة الفنانات في أفلام الأبيض والأسود، رغم تحذيرات الفنان حسين فهمي بضرورة الالتزام بالدريس كود والظهور بشكل يليق بالمهرجان.

وقد بدأت فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 وحضر الحفل هبة مجدي بإطلالة أنيقة.