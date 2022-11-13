دومينيك حوراني وسلمى أبوضيف.. فنانات خالفن الدريس كود في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

ظهرت عدد من النجمات بإطلالات غريبة على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 رغم تحذيرات رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، وعلى رأسهم دومينيك حوراني وسلمى أبو ضيف وللا فضة وغيرهن.

ارتدت سلمى أبو ضيف فستانا على الطريقة الصينية مكشوف وغريب الشكل، وظهرت دومينيك حوراني بفستان أحمر اللون جريء، فيما حضرت على السجادة الحمراء عدد من الشخصيات المجهولة.

ومازح الفنان حسين فهمي الإعلامية بوسي شلبي أثناء لقائها معه على الهواء مباشرة لتغطية فعاليات حفل افتتاح الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلا "المرة الجاية اديني فرصة أتكلم يا بوسي".

وتحدث حسين فهمي عن التحديات التي واجهت التحضير للمهرجان هذا العام، منها انسحاب عدد من الممولين والسبونسرز، قائلا: "في ناس مرضيتش حتى تحط اللوجو".

وحرص الفنان حسين فهمي، على أن يكون أول الحضور على السجادة الحمراء للدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برفقة زوجته التي التزمت بالدريس كود الخاص بزوجها، وارتدت فستان فضي طويل ومحتشم.

وتوافد على السجادة الحمراء، أندرو محسن وأمير رمسيس وليندا بلخيرية وغيرهم من فريق عمل وإدارة مهرجان القاهرة السينمائي، إلى جانب بوسي شلبي وعدد من الضيوف.

وتفتتح اليوم من دار الأوبرا الدورة الرابعة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، وبحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن.