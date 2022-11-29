كيف تحافظ على بطارية آيفون فى 3 خطوات

أصبحت نسبة البطارية فى هواتف آيفون الهاجس الأبرز عند استخدامهم هواتفهم منذ اللحظة الأولى، فأغلبيتهم يرغبون فى الحفاظ على حالة البطارية لسببين فى غاية الأهمية، أولاً ضمان استخدام الهاتف أطول فترة ممكنة، والثانى عند إعادة البيع ضمان سعر مرتفع.

وبحسب موقع “تك رانش” التقني، هناك الكثير من مستخدمى آيفون لايعرفون كيفية الحفاظ على أطول عمر ممكن للبطارية من خلال خطوات بسيطة للغاية، تضمن تخفيف الأعباء الثقيلة على أداء الهاتف.

لكي تحافظ على بطارية هاتفك الآيفون عليك استخدام الخطوات التالية :

1- إذهب إلى إعدادات البطارية وفعل خيار optimised battery charging.

2- اختر accessibility ثم motion وفعل خيار reduce motion.

3- مع إنزال الشاشة من أعلى لأسفل control center ستظهر علامة جديدة اضغط عليها.

بطارية آيفون

مع إتباع الخطوات الثلاث الماضية ستحافظ على بطارية هاتفك الآيفون أطول وقت ممكن مع الإستخدام الشاق.

يذكر أن شركة آبل الأمريكية ستواجه عجزا كبيرا في إنتاج هواتف آيفون، حيث قد يصل العجز إلى ما يقرب من حوالي 6 ملايين وحدة آيفون، وذلك نتيجة الاضطرابات والاحتجاجات العمالية التي يشهدها مصنعها الرئيس في الصين.