ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح - سيوة

حصلت صدى البلد على اسماء شقيقتين ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق مطروح سيوة الدولى .

و استقبلت مستشفى مطروح العام كلا من غدير يسري عبد السلام 33 سنة الإسكندرية تعانى اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات وإسراء يسري عبد السلام 29 سنة الإسكندرية تعانى كدمات وسحجات بالجسم .

كانت سيدتان شقيقتان قد اصيبتا فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق مطروح سيوة وتم نقل المصابتين لمستشفى مطروح العام.



وتلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 110 طريق مطروح سيوة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



واستقبلت مستشفى مطروح العام سيدتين شقيقتين مصابي الحادث وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما.