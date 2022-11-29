نشرة المرأة.. من هي سارة خليفة وأبرز إطلالاتها.. أطعمة رخيصة الثمن يتجاهلها الكثيرون تقلل مخاطر السرطان

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ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة .. شاهد

تشارك الكاتبة ياسمين الخطيب معجبيها بإطلالاتها الجريئة وصورها التي تكشف عن أناقتها وجمالها والحرص على نشرها من خلال حساباتها على السوشيال ميديا .

وأثارت الكاتبة ياسمين الخطيب الجدل من جديد بنشر صورة لها تكشف عن أحدث إطلالاتها على إنستجرام ، حيث ارتدت بلوزة بيضاء بأكمام طويلة وجيب كاروهات فوق الركبة أبرزت أنوثتها وجمالها.

هناك أطعمة شتوية عديدة يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي لتقليل مخاطر الإصابة بـ السرطان إلى حد كبير، فيمكن للتغييرات في نظامنا الغذائي ونمط حياتنا أن تزيد من فرص الإصابة بالسرطان.

وعلى الرغم من أن الوجبة لا يمكن أن تمنع الإصابة بالسرطان، إلا أن هناك العديد من المواد الغذائية التي يمكنها بالتأكيد مكافحة هذا المرض.

انتشرت شائعة بارتباط الإعلامية سارة خليفة بمؤدي المهرجانات حمو بيكا بعد انتشار مقطع فيديو لهما خلال مطاردة أحد المعجبين بأحد المولات، ومحاولة التقاط صورة معهما، فمن هي سارة خليفة.

تقدم سارة خليفة العديد من البرامج الناجحة، وتزوجت سابقا من كهربا، لاعب نادى الزمالك، وحدث الطلاق بعد 6 أشهر فقط.

بدأت سارة خليفة عملها كإعلامية بقناة art، واستمرت حوالي ثلاث سنوات، قدمت فيها برنامج “من القاهرة”

أثارت طفلة جدل رواد السوشيال ميديا بتقليدها لإطلالة أروى جودة بمهرجان السينما وهي مرتدية ملايا لف .

حيث ظهرت الفنانة أروى جودة بإطلالة غريبة على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

وتألقت بفستان أسود مثير مكشوف الأكتاف مجسم، ونسقت معه وشاح اسود على الرأس وهو ما علق عليه بعض الجمهور ساخراً:" مين دى؟.. صعيدية".

فوائد صحية عديدة لعصير البصل فهو غني بحمض الفوليك وفيتامين ج والكبريت وهي عناصر تساعد على منع التقصف والتخفيف والتهاب فروة الرأس والشيب المبكر.

عند استخدام البصل في زيت الشعر ، يمكن لهذا الدواء القوي أن يوفر علاجًا قويًا مضادًا للالتهابات ومبيدًا للفطريات ومضادًا للأكسدة ومضادًا للبكتيريا لفروة رأسك وشعرك ولن يكلفك أكثر من 10 جنيهات