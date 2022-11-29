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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسي أمريكي يزور الكويت والبحرين لتعزيز أولويات سياسة واشنطن الرئيسية

صدى البلد

يبدأ مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، اليوم /الثلاثاء/ جولة خارجية تستغرق 3 أيام إلى الكويت والبحرين لتعزيز أولويات السياسة الخارجية الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك الشراكات الأمنية الثنائية والإقليمية وحقوق الإنسان والتكامل الإقليمي.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أنه بعد حوار المنامة الناجح في البحرين قبل أقل من أسبوعين، سيناقش المستشار الأمريكي التزام واشنطن الثابت تجاه البحرين والمنطقة وكيف يمكن لبلدينا تعزيز التعاون الأمني ​​وتعزيز التقدم المستدام في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر. 
وأضافت أن شوليت يسعى خلال زيارته الكويت إلى تعميق التنسيق الثنائي في القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة والكويت لديهما التزام مشترك بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، مبني على ستة عقود من العلاقات القوية الشعبية.
ويتطلع مستشار وزارة الخارجية الأمريكية إلى تعزيز المصالح المشتركة، بما في ذلك الدفاع والتجارة والاستثمار ومكافحة تحديات الصحة وتغير المناخ وتعزيز حقوق الإنسان ودعم الشراكات التعليمية والثقافية. 
ومن المقرر أن يهنئ شوليت شعب الكويت على حكومته الجديدة وعلى استخدام عملياته الديمقراطية لإعادة انتخاب النائبات إلى مجلس الأمة.

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