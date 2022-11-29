نشرة الفن.. موعد أول حفل لـ أنغام بعد أزمتها الصحية.. درة تكشف عن فرق تشجعها فى كأس العالم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية ،نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

كشف الدكتور أكرم العدوي، الطيب المعالج للفنانة أنغام، عن تطورات حالتها، مؤكداً أنها فى حالة صحية جيدة حالياً، وأصبح مصرحا لها الخروج من المستشفى.

وقال العدوي، فى تصريحات تليفزيونية، إن أنغام طلبت منه بشكل شخصي الإفصاح عن تفاصيل حالتها الصحية، بسبب الكلام المتضارب على السوشيال ميديا، ورغبة منها في طمأنة جمهورها.

وأضاف أن أنغام كانت تعاني من بعض الاضطرابات التي أدت لآلام في البطن ونزيف، وقامت بعمل بعض الفحوصات والموجات فوق الصوتية، وتبين وجود أورام في الجهاز التناسلي، فتم إجراء عملية لاستئصال الأورام واستئصال الرحم، والعملية تمت بشكل ممتاز ولم تحدث أي تعقيدات.

نشرت الفنانة نبيلة عبيد عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، مشهدا يجمعها بالفنان الراحل فؤاد خليل من فيلم حارة برجوان .

وعلقت نبيلة عبيد قائلة : يا عيني فؤاد خليل الله يرحمه أخد مني علقة سخنة بجد في مشهد كان حقيقي ومش مجرد تمثيل بناء على أوامر من المخرج حسين كمال.... حارة برجوان...رواية إسماعيل ولي الدين والسيناريو والحوار للكاتب مصطفى محرم.

كشفت الفنانة درة عن سعادتها بتكريمها بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية فى دورته الثانية التى انطلقت امس وتستمر حتى الجمعة المقبل.

وقالت درة فى تصريح لـ صدى البلد : هذا المهرجان يطلعنا على ثقافات مختلفة وتحديدا السينما الناطقة باللغة الفرنسية وخاصة أن الأفلام الأمريكية الأكثر انتشارا.

قال المخرج خالد جلال في ندوته ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، إن الفنان كرم مطاوع وضع اللبنة الأولى في مشواره الفني ودرس له في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وكشف المخرج خالد جلال كواليس مسرحية قهوة سادة التي شهدت نجاحا كبيرا وكانت السبب في تخريج نجوم كبار منهم محمد فراج ومحمد ثروت وحمزة العيلي وغيرهم، قائلا إنها تكلفت22 ألف جنيه، وعرضت لمدة عام وجذبت كل الدول العربية.

أكد المخرج الكبير رضا الباهي، أن فيلمه جزيرة الغفران، والذى تم عرضه فى مهرجان القاهرة الدولي فى دورته الـ 44 ، يقدم رسالة التعايش بين الجميع .

وتابع المخرج الكبير رضا الباهي ، فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد : أن فى فترة الخمسينات كان هناك حالة من التعايش بين جميع الأديان على الرغم من وجود الاستعمار الذى كان يهدف إلى زعزعة تلك العلاقة القائمة بين المسلمين والمسحيين واليهود ، إلا أنه بعد ثورات الربيع العربي الأمر حدث نوع من الانكماش ورفض الآخر ، لذا فكرت فى تقديم هذا العمل ، لأن الأمر أصبح خطر ، وكان واجب علي كسينمائي تقديم سينمائي عن التعايش.

تعود النجمة أنغام إلى جمهورها فى أول حفل لها بعد أزمتها الصحية يوم 3 فبراير المقبل ضمن فعاليات مهرجان Non Stop Music بمسرح الماركيه والذى كان من المقرر إقامته ٢ ديسمبر المقبل .

أكد المخرج محمد النقلي أنه يواصل حالياً التخضيرات النهائية لمسلسل توحة ، والذي من المقرر أن تقوم ببطولته الفنانة علا غانم بعد غياب عن الساحة الفنية لما يقرب من 4 سنوات .

وقال محمد النقلي في تصريحات خاصة لـصدي البلد : أنه من المقرر عرض مسلسل توحة من بطولة علا غانم على إحدى القنوات العربية فقط ، ولن يعرض خلال شهر رمضان لعام 2023 على القنوات المصرية .

