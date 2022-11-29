مدير مهرجان الأقصر في حلقة نقاشية مع مبدعين أفريقيا بـ كوت ديفوار|تفاصيل

شارك مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في حدث Creative Africa Nexus Weekend (CANEX الذي يضم المبدعين والفنانين من دول افريقيا و من الشتات أقيم في أبيدجان ، كوت ديفوار .

و يهدف برنامج Creative Africa Nexus إلى دعم وتطوير القطاع الإبداعي سريع النمو في إفريقيا و يقام بالشراكة بين دولة كوتديفوار و البنك الافريقي للاستيراد و التصدير .

و قد حضرت المخرجة عزة الحسيني مؤسس ومدير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ممثلآ عن المهرجان هي و مصممة المجوهرات عزة فهمي ممثلين عن دولة مصر ضمن قائمة قوية من المتخصصين الرائدين في الصناعة الإبداعية والتي ترتكز على الموسيقى والأزياء والأفلام والأدب والرياضة و السينما من بين أمور أخرى

وقد قدمت الحسيني ماستر كلاس عن كيفية ادارة و تنمية قدرات المهرجانات السينمائية واخذت مهرجان الاقصر نموذجا.

وأقامت المخرجة عزة الحسيني حلقة نقاشية عن "كيفية إختيار الأفلام في المهرجان ونوعية مسابقات المهرجان و عن كيفية استمرار تحقيق النتائج أو العمل على تحقيقها في المستقبل "عناصر الاستدامة" والتي من ضمنها القوة التطوعية وتفعيل مشاركة فرق من المتطوعين المبدعين المهتمين بالفنون والسينما وخاصة السينما الأفريقية حيث أن هذه المجموعات تشكل القوة البشرية والقلب الدافع لممارستنا. لذلك تسعى إدارة المهرجان دائمًا إلى زيادة أعدادهم وتنوع تمثيلهم مع الحرص على تزويدهم بالمعرفة والخبرة وتنمية رؤياهم وفرصهم من خلال تفاعلهم.

فيما إختتمت الحلقة النقاشية على بناء وتطوير العلاقات مع جميع الجهات المعنية كشركاء وداعمين للمهرجان سواء كانت جهات حكومية او غير حكومية من مصر وخاصة وزارات الثقافة و السياحة والآثار والخارجية وكذلك استهداف كبار المبدعين وصانعي الأفلام من افريقيا

وقد كان من بين الحضور السفير المصري في كوت ديفوار وبعض ممثلي وزارات الثقافة من عدد من الدول الافريقية بجانب عدد كبير من مديرين مهرجانات للسينما في افريقيا.

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كان الحدث عبارة عن تجمع لمدة ثلاثة أيام للمبدعين والمستثمرين وقادة الصناعات الإبداعية كالأفلام والشركات وممثلي الحكومات من جميع أنحاء إفريقيا والشتات، ويشمل أنشطة مثل حلقات النقاش ، والفصول الدراسية الرئيسية ، وشبكات B2B ، والمعارض والعروض الحية.