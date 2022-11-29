إيطاليا تدعو إلى مساهمة أوروبية أكبر لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية

دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني إلى مساهمة أكبر من قبل الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحدي أزمة الهجرة غير الشرعية.

وقال تاياني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) - "نحن بحاجة إلى المزيد من جانب أوروبا في مواجهة تحدٍ حاسم مثل الهجرة، فالإدارة السليمة لتدفقات الهجرة لا يمكنها أن تتجاهل إدارة مشتركة قائمة على مبدأ التضامن".

وأكد الحاجة إلى إصلاح سياسة الهجرة الأوروبية بأقرب وقت ممكن، فضلا عن التضامن مع الدول الأعضاء في إطار الدخول الأول للمهاجرين، والإدارة الفعالة والمستدامة للحدود بهدف ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان أيضا، مشددا على ضرورة اجتثاث الأسباب الجذرية للهجرة، وإعادة إطلاق التزام أوروبا تجاه إفريقيا.