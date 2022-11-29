طبيب أنغام يحسم الجدل حول إصابتها بأورام سرطانية.. فيديو

كشفت فضائية "العربية"، من خلال إنفوجراف عن تفاصيل حالة المطربة أنغام الصحية، بعد أن تداولات أخبار احتمالات اصابتها بأورام سرطانية.

وأوضح الإنفوجراف، أن المطربة أنغام، تعرضت لوعكة صحية أدخلتها المستشفى، ما تسبب في قلق كبير بين جمهورها في العالم العربي.

قال الدكتور أكرم العدوي، طبيب أنغام، أن الفنانة بخير وحالتها مستقرة تماما، نافيا ما تم تداوله مؤخرا عن أنها تعاني من أورام سرطانية.



وقال الطبيب، إن الفنانة عانت من بعض الاضطرابات، تسببت في ألام بالبطن، ونزيف وتبين من الفحوصات وجود أورام ليفية أسفل البطن.