التمثيل العمالي بميلانو ينجح في تسوية مستحقات تأمينية لورثة مصري كان يعمل بإيطاليا

نجح مكتب التمثيل العمالي بميلانو - إيطاليا؛ في تسوية المستحقات التأمينية لورثة المرحوم “ح.أ.أ” لدي هيئة التأمينات الإيطالية (INPS)، وإقرار معاش شهري لهم بأثر رجعي، وتم توعيتهم بطرق متابعة حسابهم البنكي بمصر لاستلام المستحقات المقررة.

كما بحث المكتب التماس المواطن “ع.م.ظ” من محافظة الفيوم، والمواطن “م.أ.ص” من محافظة الدقهلية بشأن مساعدتهم في الحصول على المعاش عن فترة عملهم بدولة إيطاليا.

كما بحث التماس من كل من المواطن “أ.م.أ” والمواطن “ح.إ.م” من محافظة الإسكندرية والمواطن “إ.ف.أ” من محافظة الجيزة بشأن مساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم التأمينية في إيطاليا.

وكان المكتب قد قام بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلات بعض المواطنين العاملين بإيطاليا ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم، تنفيذا لتوجيهات وزارة القوى العاملة؛ بضرورة سرعة التجاوب والتواصل مع العمالة المصرية بالخارج لتذليل كافة العقبات أو التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.

تلقت الوزارة تقريرا من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو - إيطاليا ؛ أشار فيه إلي أنه تلقى طلبا من ورثة المرحوم “ح.أ.أ” المقيمين بمحافظة المنوفية ؛ بشأن مساعدتهم في الحصول على المستحقات التأمينية لمورثهم عن فترة عمله بدولة إيطاليا والمتوفى بتاريخ 8 سبتمبر 2010.

وعلى الفور قام الدكتور حمزاوي باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، والمتابعة الفعالة مع هيئة التأمينات الإيطالية (INPS)، ونجح المكتب في تسوية مستحقاتهم التأمينية وإقرار معاش شهري لهم بأثر رجعي، وتم توعيتهم بطرق متابعة حسابهم البنكي بمصر لاستلام المستحقات المقررة.

وأوضح التقرير أن المكتب تلقى التماس من المواطن “ع.م.ظ” من محافظة الفيوم، والمواطن “م.أ.ص” من محافظة الدقهلية بشأن مساعدتهم في الحصول على المعاش عن فترة عملهم بدولة إيطاليا، وبحث مدى مستحقاتهم مع هيئة التأمينات سالفة الذكر تبين عدم سدادها للحد الأدنى من الاشتراكات التأمينية اللازمة للحصول على المعاش، والتي تقدر بنحو 20 عاما .

كما ورد التماس من كل من المواطن “أ.م.أ” والمواطن “ح.إ.م” من محافظة الإسكندرية والمواطن “إ.ف.أ” من محافظة الجيزة بشأن مساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم التأمينية في إيطاليا، وبفحص الأوراق المرفقة بطلباتهم تبين عدم بلوغهم السن المقرر قانونًا للمطالبة بالمستحقات التأمينية والبالغ ٦٧ عاما، وفقًا لأحكام القانون الإيطالي.

وأشار المكتب الي أنه يتلقى يوميا شكاوى وطلبات عمال مصريين وأسرهم ويقوم بالتدخل العاجل لتنفيذ مطالبهم واسترداد حقوقهم المشروعة .