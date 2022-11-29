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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استئصال رحم أنغام .. الطبيب يكشف السبب لأول مرة| فيديو

أنغام
أنغام

عرضت قناة العربية تقرير فيديو ليوضح "الحالة الصحية لـ الفنانة أنغام، و السبب الرئيسي فى استئصال الرحم، وهل تُعاني أنغام من أورام سرطانية؟".

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وجاء فى الفيديو أنه بعد تعرض انغام لـ وعكة صحية ودخلت بـ سببها المستشفى، انشغل الجميع من جمهورها فى مصر و العالم العربي.

وكشف الدكتور أكرم العدوي طبيب الفنانة أنغام، أنها بخير و حالتها الصحية مستقرة تمامًا، ونفى ما تم تداوله مؤخرًا عن إصابة الفنانة بـ أورام سرطانية.

ولفت طبيب الفنان أت الفنانة تعانى فقط من بعض الاضطرابات، نتج عنها مشكلات فى البطن و نزيف، وبعد ذلك تبين بالفحوصات أن الفنانة تعانى من أورام ليفية أسفل البطن.

وأوضح أن الفنانة أجرت عملية جراحية لاستئصال الأورام و الرحم، موضحًا أن ما حدث هو انسداد جزئى بالأمعاء، بعد مرو ثلاث أيام، وذلك نتاج عن الإجهاد و العمليات المتكررة التى قامت بها الفنانة فى البطن.

 

الفنانة انغام أنغام استئصال الرحم أورام سرطانية العربية

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