استئصال رحم أنغام .. الطبيب يكشف السبب لأول مرة| فيديو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو ليوضح "الحالة الصحية لـ الفنانة أنغام، و السبب الرئيسي فى استئصال الرحم، وهل تُعاني أنغام من أورام سرطانية؟".

وجاء فى الفيديو أنه بعد تعرض انغام لـ وعكة صحية ودخلت بـ سببها المستشفى، انشغل الجميع من جمهورها فى مصر و العالم العربي.

وكشف الدكتور أكرم العدوي طبيب الفنانة أنغام، أنها بخير و حالتها الصحية مستقرة تمامًا، ونفى ما تم تداوله مؤخرًا عن إصابة الفنانة بـ أورام سرطانية.

ولفت طبيب الفنان أت الفنانة تعانى فقط من بعض الاضطرابات، نتج عنها مشكلات فى البطن و نزيف، وبعد ذلك تبين بالفحوصات أن الفنانة تعانى من أورام ليفية أسفل البطن.

وأوضح أن الفنانة أجرت عملية جراحية لاستئصال الأورام و الرحم، موضحًا أن ما حدث هو انسداد جزئى بالأمعاء، بعد مرو ثلاث أيام، وذلك نتاج عن الإجهاد و العمليات المتكررة التى قامت بها الفنانة فى البطن.