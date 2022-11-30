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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان .. حظك اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 : مكاسب مالية

برج السرطان وحظك
برج السرطان وحظك اليوم

يتميز مواليد برج السرطان بالصراحة الشديدة والتفاؤل والقلب الأبيض، يمكنك الثقة فيهم بشكل كبير على حياتك.

وإليك توقعات برج السرطان اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022

لكي تنجح بشكل كبير في حياتك المهنية، يجب أن تعمل بجد واجتهاد إذا قررت بذل الكثير من الجهد الآن، فستستمر مكاسبك المالية لفترة طويلة جدًا ستنجح إذا بذلت الجهد والالتزام وفيما يتعلق بفرص الترقية ، سيكون لديك الكثير.

توقعات برج السرطان مهنيا

يمكن أن يمنح منظور جديد للوظائف الأشخاص من برج السرطان علامة تنافسية في العمل.

توقعات برج السرطان صحيا

ما عليك سوى الامتناع عن الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات.

توقعات برج السرطان عاطفيا

كن صريحًا بشأن ما تريده كلاكما، اليوم هو يوم جيد لتوسيع تعريفك لما تريده مع شريك حياتك من المحتمل أنك ستحتاج إلى تحديد ما يجب فعله بعلاقتك الحالية.

توقعات برج السرطان في الفترة المقبلة

أنت تمر بوقت عصيب مع شريك حياتك في المستقبل ؛ لن يكون لديك الكثير من الوقت أو الرغبة في فعل أي شيء آخر ، وقد تستجيب أسرتك لذلك بطريقة مفاجئة.

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