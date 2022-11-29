عضو بالشيوخ: التصالح في مخالفات البناء يفك الحظر عن بنود القانون القديم

أكد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الشباب والأحزاب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء القديم كان فيه بنود يحظر التصالح فيها على عدة حالات، مضيفا أن القانون الجديد يفك هذا الحظر على البنود في القانون القديم، وتم اضافة بعض البنود.



وأضاف أكمل نجاتي، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن عملنا جولات في المحافظات في إطار الحوار الوطني عن التصالح على مخالفات البناء، لافتا إلى أن القانون الجديد فيه انفراجة حقيقية.

لا يجوز لأحد



وتابع النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الشباب والأحزاب، أن لا يجوز لأحد أن يفكر في أي مخالفة بعد هذا القانون ويظن أن الدولة ستتصالح معه.

