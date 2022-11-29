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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بالشيوخ: التصالح في مخالفات البناء يفك الحظر عن بنود القانون القديم

النائب أكمل نجاتي
النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الشباب والأحزاب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء القديم كان فيه بنود يحظر التصالح فيها على عدة حالات، مضيفا أن القانون الجديد يفك هذا الحظر على البنود في القانون القديم، وتم اضافة بعض البنود. 

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رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء


وأضاف أكمل نجاتي، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن عملنا جولات في المحافظات في إطار الحوار الوطني عن التصالح على مخالفات البناء، لافتا إلى أن القانون الجديد فيه انفراجة حقيقية.

 

 لا يجوز لأحد


وتابع النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الشباب والأحزاب، أن لا يجوز لأحد أن يفكر في أي مخالفة بعد هذا القانون ويظن أن الدولة ستتصالح معه.
 

أكمل نجاتي قانون التصالح القانون القديم عزة مصطفي صدى البلد

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